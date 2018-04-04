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Патрульні затримали 20-річного водія, який розмахував пістолетом за кермом

Юлія Шпак

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У Львові патрульні виявили водія, який розмахував пістолетом за кермом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Вчора вдень, патрульні отримали повідомлення, що на територію медичного закладу на вулиці Кульпарківській заїхав автомобіль, водій якого тримав у руках пістолет. Інспектори прибули на місце та виявили транспортний засіб Renault, в салоні якого сиділи три чоловіки. Їх попросили повільно вийти з автомобіля та не робити різких рухів.

Особам провели поверхневу перевірку, проте заборонених предметів не виявили. Охоронець медзакладу вказав на чоловіка, в руках якого він бачив пістолет. Патрульні задали йому декілька запитань і він зізнався, що в салоні автомобіля лежить пневматичний пістолет.

20-річного чоловіка передали слідчим Франківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин та вирішення справи по суті.

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