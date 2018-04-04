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Обрали претендента на пост керівника Львівського протитуберкульозного диспансеру

Омелян Шевчук

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Конкурсна комісія підтримала на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер» кандидатуру Романа Кваснія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

 

На розгляд комісії та трудових колективів претендент представив своє бачення розвитку установи у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

За кандидатуру Романа Кваснія комісія проголосувала одноголосно.

Відтак конкурсна комісія рекомендуватиме сесії Львівської обласної ради призначити на посаду саме Романа Кваснія.

Нагадаємо, що минулого року Львівська обласна рада прийняла рішення про реорганізацію фтизіатричної служби у Львівській області.

Згідно із рішенням передбачалося припинення діяльності  Львівського протитуберкульозного диспансеру із трьома амбулаторними відділеннями і Львівської обласної лікарні позалегеневого туберкульозу шляхом злиття у єдиний Львівський обласний протитуберкульозний диспансер, що розташований на вул. Бой-Желенського.

Вивільнені внаслідок цього приміщення трьох амбулаторних відділень на вулицях Лемківській, 24, Личаківській, 233 та Устияновича, 14  було виставлено на аукціон. Одне з них уже продано.

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