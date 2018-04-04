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Небайдужих просять фінансово підтримати створення воєнної драми львівською кінокомпанією

Дарина Смеречанська

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Небайдужих українців закликають допомогти профінансувати завершення воєнної драми «Черкаси», який створюється львівською компанією «МКК фільм сервіс».

 

Власне, «Черкаси» – це назва мінного тральщика (військовий корабель спеціального призначення, головним завданням якого є пошук, виявлення та знищення морських мін) ВМС України, заблокованого російськими окупаційними військами у бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму. Екіпаж тральщика під керівництвом командира Юрія Федаша три тижні чинив опір ворогу, і був єдиним з українських кораблів, якому вдалося втримати український стяг.

Варто зауважити, що фільм «Черкаси» має статус національного. У 2017 році проект отримав часткове фінансування від Держкіно України у розмірі 17,3 млн грн, що становить 42% від загального бюджету фільму. На сьогоднішній день фільм повністю відзнятий та змонтований, але потребує для завершення робіт із 3-д моделювання затоплених кораблів та кримського берегу, зведення звуку і кольорокорекції на суму 2 млн грн.

«Просимо небайдужих підтримати завершення фільму та сподіваємось на можливість виходу воєнної драми «Черкаси» на широкі екрани на День незалежності 2018 року», – наголошують у «МКК фільм сервіс».

Рахунок для внесків з приміткою «безповоротна фінансова допомога для виробництва фільму «Черкаси»: ТОВ «МКК фільм сервіс» 79012 м. Львів, вул. Сахарова, 42, оф. 506. ЄДРПОУ 39960864, МФО 351005 р/р 26009575561900 в ПАТ «УкрСиббанк».

Для укладання договору безповоротної фінансової допомоги та отримання підтверджуючих документів просять телефонувати: +38 067 314 66 61 М.Р. Лотиш або надіслати запит на мейл: mkk.com.ua@gmail.com.

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