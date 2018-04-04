На Львівщині затримали іноземця-крадія

На Жидачівщині поліцейські викрили іноземця, причетного до пограбування. В одному із магазинів райцентру зловмисник забрав з каси гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Жидачівське відділення поліції звернулася 48-річна жителька району. За словами заявниці, 23 лютого близько 11.55 у крамницю на вулиці Грушевського зайшов невідомий чоловік та попросив пачку макаронів. Коли продавець відвернулася, зловмисник забрав з каси 8 000 гривень, вибіг з магазину, сів у таксі і втік.

Працівники поліції під час проведення операції «Мігрант» встановили, що до пограбування причетний раніше неодноразово судимий 45-річний громадян однієї із пострадянських країн, який без реєстрації проживав на території Івано-Франківської області.

За рішенням суду зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, операція під умовною назвою «Мігрант» триває з 21 лютого до 30 квітня. Метою цільових профілактичних заходів є нагляд та контроль за виконанням законодавства у міграційній сфері, контроль за в’їздом на територію України та виїздом з території нашої держави іноземців та осіб без громадянства, дотримання ними правил та норм перебування в країні, а також з метою протидії та запобіганню злочинності.