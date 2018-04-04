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На Львівщині судитимуть чоловіка, який з необережності вбив свого знайомого

Юлія Шпак

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Судитимуть мешканця Дрогобича, який з необережності вбив знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як зазначається у відомстві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 58-річного місцевого мешканця, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.119 КК України (вбивство, вчинене через необережність).

«Подія трапилась цьогоріч у січні в квартирі вбитого у м. Дрогобич. Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час раптового конфлікту із 46-річним знайомим у стані алкогольного сп’яніння, намагався вихопити з його руки ніж, проте ненавмисно порізав йому ділянку лівої гомілки.

Внаслідок цього потерпілий отримав колото-різане поранення з ушкодженням кровоносних судин. Все це призвело до гострої крововтрати та, як наслідок,призвело до смерті чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене передбачено покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

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