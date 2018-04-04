ЛКП «Лев» нагадує львів’янам про реєстрацію домашніх собак

ЛКП «Муніципальна варта» здійснюватиме рейди, під час яких перевірятиме господарів та тварин на наявність реєстрації домашнього улюбленця у єдиній базі. Це потрібно для того, аби собаку можна було швидко повернути додому, оскільки дані про неї введено у базу, а домашній улюбленець має спеціальний жетон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

ЛКП «Лев» закликає мешканців реєструвати своїх собак у єдиній базі, оскільки це допоможе повернути тварину додому без проблем. Під час реєстрації тварини вказується інформація про власника, зокрема контактні дані, тому можна сконтактувати з ним та повідомити, де його собака. Кожна зареєстрована тварина отримує жетон із номером, який можна перевірити на сайті Animal-ID або зателефонувавши в ЛКП «Лев».

«Собак потрібно реєструвати, оскільки є понад 30 тис. львів’ян, які не зробили цього, тому під час відлову не можна сказати чи ця собака безпритульна, чи домашня. Окрім цього, власники тварин можуть скористатися послугою безкоштовного чіпування, оскільки ЛКП має 5 тис безкоштовних чіпів», – зазначила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Нагадаємо, Львівський портал раніше про те, як відбувається реєстрація собак. Більше про це можна прочитати тут.