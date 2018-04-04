ОСТАННІ НОВИНИ

Керівник антикорупційної прокуратури бідкається, що суди не виносять вироків

Омелян Шевчук

|

Розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України мають проблеми із вироками у судах. Про це із трибуни парламенту заявив керівник САП Назар Холодницький, звітуючи про стан справ у сфері боротьби із корупцією в Україні, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Н. Холодницького, вплинути на бездіяльність судів можна лише завдяки створенню Антикорупційного суду.

«Ми працюємо уже понад два роки і досягли значних результатів, адже зареєстровано більше 500 проваджень, які розслідуються. Більше 100 проваджень із обвинувачуваними актами уже направлено до суду. Але ми маємо проблему із вироками, які не можемо отримати. Відтак питання створення Антикорупційного суду стоїть гостро. Якби він існував то Україна побачила значні результати у сфері судових вироків», – переконаний Назар Холодницький.

Водночас він запевнив парламентарів, що у САП немає неупередженого ставлення чи недоторканих осіб.

«У своїх справах ми мовинні володіти міцною доказовою базою і не займатися показовістю і піаром», – додав Холодницький.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...