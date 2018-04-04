Керівник антикорупційної прокуратури бідкається, що суди не виносять вироків

Розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України мають проблеми із вироками у судах. Про це із трибуни парламенту заявив керівник САП Назар Холодницький, звітуючи про стан справ у сфері боротьби із корупцією в Україні, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Н. Холодницького, вплинути на бездіяльність судів можна лише завдяки створенню Антикорупційного суду.

«Ми працюємо уже понад два роки і досягли значних результатів, адже зареєстровано більше 500 проваджень, які розслідуються. Більше 100 проваджень із обвинувачуваними актами уже направлено до суду. Але ми маємо проблему із вироками, які не можемо отримати. Відтак питання створення Антикорупційного суду стоїть гостро. Якби він існував то Україна побачила значні результати у сфері судових вироків», – переконаний Назар Холодницький.

Водночас він запевнив парламентарів, що у САП немає неупередженого ставлення чи недоторканих осіб.

«У своїх справах ми мовинні володіти міцною доказовою базою і не займатися показовістю і піаром», – додав Холодницький.