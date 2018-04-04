«Дякую тобі, Квітко»: 65-річчя з дня народження Квітки Цісик відзначатимуть масштабним проектом

Масштабним проектом «Дякую тобі, Квітко» відзначать 65-річчя з дня народження Квітки Цісик. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми презентуємо проект «Дякую тобі, Квітко». Це великий банер із зображенням Квітки Цісик. Другий аспект – це концертний тур містами із оповіданням про історіографію родини, саму Квітку, її здобутки, презентація пісень, біля 10 тис слухачів має відвідати концерти, які представлятиме Оксана Муха спільно з академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії», – розповів директор Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дудари» Дмитро Кацал.

Ініціатором проекту є українська співачка Оксана Муха. У квітні-травні вона дасть у містах Західної України близько двох десятків концертів «KVITKA: Два кольори». Концерти у Львові відбудуться 28 та 30 квітня.

«Для мене цей проект – це можливість максимально людям нагадати про Квітку, хто не чув її, запропонувати послухати. 20 років її вже немає, але з кожним новим слухачем Квітка наче оживає, її пісня допомагає людям», – зазначила Оксана Муха.

Як зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало проект спрямований популяризувати виданих діячів української культури.

«Проект буде відбуватись не лише на Львівщині, він охопить три області України і це дуже важливо, бо його побачить якомога більше людей. Місія культури у час, коли на сході ми захищаємо територіальну цілісність країни, популяризувати визначні постаті діячі, які творять і творили українську історію», – зазначила Мирослава Туркало.

За словами Марти Качмар із родини Квітки Цісик, творчість Цісик є культурним фронтом для перемоги.

«Попри усі негаразди, які у нас є, ми повинні сміятись, крізь сльози співати пісні, бо вони тримають нас. Якщо ми будемо разом, то переможемо на усіх фронтах, а цей культурний фронт є дуже важливим», – розповіла Марта Качмар.