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Доба в зоні АТО: внаслідок ворожих обстрілів поранений однин український військовий

Олена Карп'юк

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Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати «великоднє перемир’я», здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

На Донецькому напрямку з 82 мм міномету обстріляні захисники Опитного, а з гранатометів – неодноразово оборонці Авдіївки, Пісків, Водяного, а також Піщевика. Вогонь зі снайперської та стрілецької зброї вівся поблизу Широкиного, Водяного та Шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети – противник застосував неподалік Кам’янки, Павлополя та Мар’їнки.

Також зі стрілецької зброї обстріляні наші позиці в районі Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Невельського та Павлополя.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях поблизу Луганського, а з гранатометів – в районі населеного пункту Новоолександрівка. Унаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець зазнав поранення. Його доправили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу.

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