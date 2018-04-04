ОСТАННІ НОВИНИ

Через аварію центр Львова зостався без води

Дарина Смеречанська

|

Майже 20 вулиць у центрі міста залишилися без води через аварію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку на вул. Тершаківців, 4-6, сьогодні, 4 квітня, з 10.30 год до 15.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Вагилевича, К. Левицького, Тершаківців, Туган-Барановського, Кониського, Кльоновича, Пекарська, і прилеглі до них вулиці.

Також, сьогодні, з 11.15 год до 14.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Зелена, 1-85, 2-84, І.Франка,2-44, 1-79, просп. Т.Шевченка, Стецька, Кн. Романа, Ніщинського, Фредра, просп. Свободи, Галицька, пл. Соборна, К. Левицького, Руська, Винниченка, пл.Ринок, Вірменська, Староєврейська, Л.Українки, Театральна, Д.Галицького та прилеглі, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?
Наталя ДУЛЯБА
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?

Про відмову від радянської моделі надання пільг і перехід на їхню монетизацію – адресні грошові виплати – в Україні заго...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...