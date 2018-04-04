Через аварію центр Львова зостався без води

Майже 20 вулиць у центрі міста залишилися без води через аварію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку на вул. Тершаківців, 4-6, сьогодні, 4 квітня, з 10.30 год до 15.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Вагилевича, К. Левицького, Тершаківців, Туган-Барановського, Кониського, Кльоновича, Пекарська, і прилеглі до них вулиці.

Також, сьогодні, з 11.15 год до 14.00 год призупинено водопостачання на вулицях: Зелена, 1-85, 2-84, І.Франка,2-44, 1-79, просп. Т.Шевченка, Стецька, Кн. Романа, Ніщинського, Фредра, просп. Свободи, Галицька, пл. Соборна, К. Левицького, Руська, Винниченка, пл.Ринок, Вірменська, Староєврейська, Л.Українки, Театральна, Д.Галицького та прилеглі, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку.