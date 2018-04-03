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Якої погоди варто чекати львів’янам у квітні?

Олександр Косик

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що за даними Українського гідрометцентру, для квітня найбільш характерними небезпечними явищами є грози, пориви вітру та тумани. Можливі зливи, іноді шквалисте посилення вітру та випадіння граду. Звичним явищем у квітні є заморозки, а швидке зростання температури повітря, при відсутності опадів, сприяє підвищенню пожежної небезпеки.

 

Погодні умови квітня характеризуються великою різноманітністю, особливо швидким наростанням тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 11 – 16º морозу, місцями 6 – 9º морозу. Абсолютний максимум температури повітря 30 – 31º тепла на рівнині, в горах – 28º тепла. Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 9º тепла, в горах 6º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 49 мм, в Карпатах 70 мм.

За даними АМСЦ Львів, за останні 10 років середня місячна температура повітря коливалась від 7,7° тепла до 10,8° тепла. Місячні суми опадів коливались від 37,4 до  94,1 мм.

Найхолоднішим був квітень 2015 року з середньою місячною температурою 7,7º тепла (що в межах кліматичної норми), а найтеплішим – квітень 2008 року з середньою місячною температурою повітря 10,8º тепла, при нормі 7,7° тепла.

Розподіл опадів був дуже мінливим. При нормі 51 мм опадів, найсухішим був квітень 2015 року з місячною кількістю опадів 37,4 мм (73% від норми), а найвологішим – квітень 2008 року, 94,1 мм (185% від норми). Тому за останнє десятиріччя квітні у м. Львові були теплими, та з кількістю опадів переважно в межах норми.

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