Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроект «Про концесії»

Сьогодні, 3 квітня, Верховна Рада України 240 голосами «за» прийняла за основу ініційований Мінекономрозвитку законопроект №8125 «Про концесії». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Ухвалення законопроекту є вимогою часу, оскільки чинне законодавство у цій сфері працює неефективно. Воно не забезпечує балансу інтересів та відповідальності сторін концесії. Новий законопроект відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу і забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я та надання нової якості послуг для нашого населення», – зазначив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук.

Проект закону, зокрема, передбачає:

можливість застосування концесії у будь-якій сфері господарської діяльності як на загальнодержавному так і на місцевому рівнях,

прозора процедура ініціювання та прийняття рішення щодо концесії та вибору концесіонера,

можливість заміни неефективного приватного партнера,

створення сприятливих умов для залучення банківського фінансування,

спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів концесії, та чітке регулювання права власності на об’єкт концесії,

чітке визначення прав та обов’язків сторін та контроль за виконанням з боку держави.

Згідно із законопроектом, строк концесії може становити від 3 до 50 років. Ініціаторами концесії можуть виступати органи державної влади, які здійснюють управління об’єктами державної власності, органи місцевого самоврядування, державні компанії, а також самі потенційні виконавці концесії (концесіонери).

Концесіонером можуть бути юридичні особи (резиденти та нерезиденти), окрім резидентів держави-агресора та інших осіб, перелік яких аналогічний переліку визначеному Законом України «Про приватизацію».

Концесіонер обирається на концесійному конкурсі, який проходить у чотири етапи: 1) попередній відбір претендентів; 2) подання конкурсних пропозицій учасниками; 3) оцінка конкурсних пропозицій і вибір переможця; 4) переговори з переможцем.

Михайло Тітарчук також підкреслив, що оновлене концесійне законодавство відкриє нові можливості для залучення інвестицій та сприятиме втіленню масштабних проектів в усіх регіонах України, включаючи суттєве покращення її інфраструктури. Зокрема, за 2017 рік в країнах ЄС укладено 40 угод концесії на суму близько 14 млрд євро. Для порівняння, Україні для повної модернізації її існуючої транспортної інфраструктури необхідно 35 млрд доларів або житлово-комунальної інфраструктури – 25 млрд доларів.

Зазначимо, концесія – це найпоширеніша форма державно-приватного партнерства (ДПП). Концесія передбачає, що держава передає об’єкти, якими вона володіє, приватному бізнесу в оренду з метою залучення приватних інвестицій для модернізації, створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значущих послуг.

Як повідомляв Львівський портал раніше, нещодавно Петро Порошенко підписав Закон України № 6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг», який передбачає врегулювання будівництва доріг на умовах концесії.