Верховна рада у першому читанні ухвалила законопроект «Про концесії»

Сьогодні, 3 квітня, Верховна Рада України 240 голосами «за» прийняла за основу ініційований Мінекономрозвитку законопроект №8125 «Про концесії». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
«Ухвалення законопроекту є вимогою часу, оскільки чинне законодавство у цій сфері працює неефективно. Воно не забезпечує балансу інтересів та відповідальності сторін концесії. Новий законопроект відкриває нові можливості для співпраці держави та бізнесу і забезпечить залучення інвестицій у соціальну, транспортну, енергетичну, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я та надання нової якості послуг для нашого населення», – зазначив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук.
Проект закону, зокрема, передбачає:
- можливість застосування концесії у будь-якій сфері господарської діяльності як на загальнодержавному так і на місцевому рівнях,
- прозора процедура ініціювання та прийняття рішення щодо концесії та вибору концесіонера,
- можливість заміни неефективного приватного партнера,
- створення сприятливих умов для залучення банківського фінансування,
- спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів концесії, та чітке регулювання права власності на об’єкт концесії,
- чітке визначення прав та обов’язків сторін та контроль за виконанням з боку держави.
Згідно із законопроектом, строк концесії може становити від 3 до 50 років. Ініціаторами концесії можуть виступати органи державної влади, які здійснюють управління об’єктами державної власності, органи місцевого самоврядування, державні компанії, а також самі потенційні виконавці концесії (концесіонери).
Концесіонером можуть бути юридичні особи (резиденти та нерезиденти), окрім резидентів держави-агресора та інших осіб, перелік яких аналогічний переліку визначеному Законом України «Про приватизацію».
Концесіонер обирається на концесійному конкурсі, який проходить у чотири етапи: 1) попередній відбір претендентів; 2) подання конкурсних пропозицій учасниками; 3) оцінка конкурсних пропозицій і вибір переможця; 4) переговори з переможцем.
Михайло Тітарчук також підкреслив, що оновлене концесійне законодавство відкриє нові можливості для залучення інвестицій та сприятиме втіленню масштабних проектів в усіх регіонах України, включаючи суттєве покращення її інфраструктури. Зокрема, за 2017 рік в країнах ЄС укладено 40 угод концесії на суму близько 14 млрд євро. Для порівняння, Україні для повної модернізації її існуючої транспортної інфраструктури необхідно 35 млрд доларів або житлово-комунальної інфраструктури – 25 млрд доларів.
Зазначимо, концесія – це найпоширеніша форма державно-приватного партнерства (ДПП). Концесія передбачає, що держава передає об’єкти, якими вона володіє, приватному бізнесу в оренду з метою залучення приватних інвестицій для модернізації, створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значущих послуг.
Як повідомляв Львівський портал раніше, нещодавно Петро Порошенко підписав Закон України № 6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг», який передбачає врегулювання будівництва доріг на умовах концесії.
Олена Карп'юк