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У центрі Львова до Великодня увімкнуть фонтани

Олександр Косик

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Станом на сьогодні у центральній частині міста ввімкнено 5 фонтанів, зокрема 4 фонтани на площі Ринок та 1 – на площі Марійській. До кінця тижня також увімкнуть сухий фонтан на площі Митній. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Ми уже увімкнули 4 фонтани на площі Ринок і фонтан на площі Марійській. Після Великодня також увімкнемо вже фонтан перед Оперним театром. Станом на сьогодні проводимо по ньому деякі роботи після зими, тому на свята його не вмикатимемо», – зазначив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

«Станом на сьогодні ми проводимо роботи з очищення фонтану на площі Митній. До кінця тижня вже увімкнемо його, аби на Великдень фонтан функціонував», – додав голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

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