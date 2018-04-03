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У Львові затримали вантажівку зі спиртом невідомого походження

Олександр Косик

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У Львові податкова міліція спільно з патрульною поліцією вилучили з незаконного обігу 2,4 тисячі літрів спирту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

31 березня 2018 року в межах операції «Акциз-2018» львівські податкові міліціонери спільно з патрульною поліцією за результатами проведення оперативних заходів, на автодорозі «Київ-Чоп» затримали автомобіль з вантажем 13 бочок об’ємом 240 літрів заповнених рідиною з характерним запахом спирту. Жодних документів походження 2,4 тисячі літрів спирту, чи дозвільних документів у водія не виявилось.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, про вчинення кримінального правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»).

Незаконно транспортований спирт вилучено, транспортний засіб затримано з метою проведення першочергових слідчих дій.

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