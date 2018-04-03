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У Львові відзначили 28-му річницю підняття синьо-жовтого прапора над Ратушею

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 3 квітня, минає 28-ма річниця з моменту підняття національного прапора над Львівською міською радою. У зв’язку з цим у Львові відбулись урочистості, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Сьогодні представники міської влади, депутатського корпусу 1-го та 7-го скликань, громади Львова зібралися на урочисте засідання у міській раді. Опісля над Ратушею підняли синьо-жовтий стяг.

«3 квітня 1990 року був теплий сонячний день, а площа перед Ратушею – велелюдною і схвильованою. Голосування за рішення Про підняття й використання українського національного прапора під час проведення державних і громадсько-політичних заходів у Львові. На щастя, ми не «заговорили» цю ухвалу і голосування відбулося практично одноголосно.

На площі далі виступали Богдан Котик, Ростислав Катунь, В’ячеслав Чорновіл. Рада доручила підняти наш національний, тепер вже державний, прапор, заслуженими депутатам Стефанії Шабатурі, Євгену Шмургуну і Зіновію Саляку. Для нас всіх це була велика честь.  А було ще понад рік до проголошення незалежності», – розповіла депутатка 1-го демократичного скликання Львівської міської ради Тетяна Крушельницька.

Зазначимо, саме 3 квітня 1990 року депутати першого демократичного скликання Львівської міської ради проголосували за рішення «Про підняття й використання українського національного прапора під час проведення державних і громадсько-політичних заходів у Львові».

Прапор, який підняли тоді над Ратушею, мав величину 3х6 метри.

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