У дрогобицькому парку демонтують самовільну забудову

Суд задовольнив позов Дрогобицької міської ради щодо демонтажу самовільної забудови у парку Новонароджених. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДМР.

На виконання рішення сесії Дрогобицької міської ради від 25.09.2015 року №1728 з громадянами Танчук Н.І., Гришко Є.М., Ангельським В.Ю., Войтановським М.А., Головей Р.І. було укладено договір особистого строкового сервітуту для встановлення тимчасової споруди малої архітектурної форми площею 24 кв. м. у місті Дрогобичі на вул. Володимира Великого терміном на 5 років для обслуговування об’єкту торгівельного призначення.

Відтак Дрогобицькою міською радою було проведено перевірку виконання вказаними громадянами умов договору. Як з’ясувалося, саме при проведенні будівельних робіт ними було збільшено розмір площі, який був передбачений договорами на спорудження тимчасової споруди, і будівництво проводилося на території міського парку.

«Порушення умов вище вказаних договорів, недотримання норм законодавства, а навпаки їх порушення самочинно розпочатим будівництвом, стали підставою для подання у квітні 2017 року у Дрогобицький міськрайонний суд Дрогобицькою міською радою позовної заяви з вимогою зобов’язати відповідачів (перелічених вище громадян) відновити благоустрій території на вулиці Володимира Великого навпроти магазину «Наш Край» (колишній магазин «Океан»), яка їм надана, згідно з договорами про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, та частини самочинно захопленої території сусідньої земельної ділянки шляхом демонтажу існуючого змонтованого фундаменту. Розгляд справи тривав цілий рік. Відтак, у п’ятницю, 29 березня 2018 року, Дрогобицький міськрайонний суд задовольнив позовні вимоги Дрогобицької міської ради», – інформують у прес-службі міськради.

Фото: ДМР