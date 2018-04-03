На території Львівщини поменшало ДТП з потерпілими

За січень-лютий 2018 року кількість дорожньо-транспортних пригод на вулично-шляховій мережі Львівської області зменшилась на 9,75% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Якщо порівнювати минулорічні показники з даними, які ми отримали у цьому році, то упродовж січня-лютого 2018 року на території нашої області на 17,6% також зменшилась кількість ДТП з постраждалими», – зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Окрім того, він також повідомив, що практично по всій території Львівської області у порівняні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення загальної кількості ДТП на вулично-шляховій мережі.

Львівська обласна державна адміністрація продовжує реалізовувати заходи, що скеровані на підвищення безпеки на автошляхах області.

«Для нас дуже важливим є питання безпеки. Ми пишаємося тим, що ми є однією із декількох областей України, що перемогли у секторальному Проекті на підтримку безпеки на дорогах. Зазначу, що у цьому році понад 100 млн гривень скерують на покращення безпеки на дорогах», – наголосив під час публічного звіту перед громадськістю голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Водіїв вкотре закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними при кермуванні, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод та зберегти життя.

Нагадаємо, більше про ситуацію на дорогах та боротьбу з порушниками ПДР можна прочитати у статті «Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах»