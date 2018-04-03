На Львівщині судитимуть посадовця, який вимагав хабар за оформлення біометричного паспорта

У Львівській області за хабар судитимуть керівника одного із районних підрозділів міграційної служби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
Зловмисника викрили у січні цього року. Правоохоронці встановили, що за оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон керівник одного із районних підрозділів міграційної служби вимагав від чоловіка незаконну винагороду в розмірі 10 000 гривень.
Чиновника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Посадовцю загрожує до 10 років тюрми. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.
Дарина Смеречанська