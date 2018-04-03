На Львівщині судитимуть посадовця, який вимагав хабар за оформлення біометричного паспорта

У Львівській області за хабар судитимуть керівника одного із районних підрозділів міграційної служби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Зловмисника викрили у січні цього року. Правоохоронці встановили, що за оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон керівник одного із районних підрозділів міграційної служби вимагав від чоловіка незаконну винагороду в розмірі 10 000 гривень.

Чиновника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Посадовцю загрожує до 10 років тюрми. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.