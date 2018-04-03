На Львівщині палав житловий будинок

У Миколаївському районі вогонь ледь не знищив житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 3 квітня, о 1:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Розділ Миколаївського району на вулиці Лісній, 6 в дерев’яному житловому будинку, розміром 10×5 м.

На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи 11 ДПРЧ м. Новий Розділ. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати будівлю від знищення вогнем.

Вогнем знищено дах на площі 50 кв.м та перекриття на площі 15 кв.м.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.