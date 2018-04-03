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На Левандівське озеро та у Стрийський парк повернули лебедів

Олександр Косик

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Чотирьох лебедів після зимівлі у теплиці ЛКП «Зелений Львів», що на вул. Замарстинівській, 167а, знову випустили у водойми міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми вже випустили двох лебедів у Левандівське озеро та двох – в озеро у Стрийському парку. До того птахи були на зимівлі у нашій оранжереї на вул. Замарстинівська, 167а. Лебедів ми виловили з водойм ще тоді, як почались перші приморозки», – зазначив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

Нагадаємо, 28 листопада 2017 року, коли температура повітря знизилась до позначки нижче нуля, ЛКП «Зелений Львів» виловило лебедів з водойм на зимівлю.

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