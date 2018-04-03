Мінрегіон заборонить планування автостоянок всередині житлових кварталів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, в межах яких пропонує заборонити організацію парковок для автомобілів всередині нових житлових кварталів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

«Потрібно гармонізовувати житловий простір та використовувати його на благо мешканців будинків, створюючи дитячі ігрові майданчики та зручні зони для відпочинку. Тому, згідно з оновленими нормами, організація місць постійного або тимчасового зберігання засобів автотранспорту всередині кварталу не допускається. Гостьові автостоянки рекомендується розміщувати з боку вулиці або проїзду, що обмежує квартал. Сьогодні житлові двори перенасичені хаотичними парковками, що не тільки псує їх зовнішній вигляд, але і несе загрозу для безпеки життя людей через загазованість повітря та блокування проїздів пожежної та іншої спецтехніки у разі надзвичайних ситуацій», – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Згідно з новим проектом ДБН Б.2.2-Х:201Х «Планування і забудова територій», гаражі та автостоянки легкових автомобілів рекомендується розміщувати на периферії житлових районів та міжмагістральних територіях, а також у віддалених від ігрових майданчиків та зон відпочинку місцях житлової забудови.

Для постійного зберігання легкових автомобілів передбачаються наземні, підземні та комбіновані автоматизовані або звичайні гаражі. Відповідно до типу житлової забудови допускається влаштування підземних та вбудованих у житлові будинки гаражів, а також відкритих автостоянок.

В історичних та центральних районах міст допускається проектування лише підземних парковок для автомобілів.

Відстань від місця проживання власника транспортного засобу до гаражів чи автостоянок постійного зберігання не повинна перевищувати 700 м, а в умовах реконструкції або ремонту – 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендується розміщувати з боку вулиці або проїзду, що обмежує квартал, на відстані не більше 150 м від будинку.

Оновлений ДБН «Планування і забудова територій» мають затвердити вже найближчим часом.