Маленькі львів’яни робитимуть Великодні листівки, які передадуть військовим на фронт

Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з громадською організацією «Центр ініціативної молоді» організовує та проводить майстер-клас «Великодня витинанка» з виготовлення листівок військовим на фронт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Участь в заході візьмуть діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб.

Майстер-клас відбудеться завтра, 4 квітня, о 16.00 год. у приміщенні дитячої школи народних мистецтв (вул. Антоненка-Давидовича, 6).

«Мета заходу – створити дружню, невимушену, творчу атмосферу. Виховувати свідоме покоління з розумінням складних ситуацій, вмінням підтримувати один одного в життєвих труднощах, а також відноситись з повагою до людей, які захищають нашу країну від зовнішнього агресора.

Учасники матимуть змогу власноруч, під керівництвом творчих та ініціативних майстрів зі школи народних мистецтв, виготовити листівки Великодньої тематики з побажаннями для учасників АТО. По завершенню майстер-класу всі роботи передадуть, за сприяння ГО «Центр ініціативної молоді», воїнам АТО на фронт», – розповіли у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Контактна особа: Мар’яна Оборошинська, тел.: 097 934 86 24.