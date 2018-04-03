ОСТАННІ НОВИНИ

Маленькі львів’яни робитимуть Великодні листівки, які передадуть військовим на фронт

Олександр Косик

|

Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з громадською організацією «Центр ініціативної молоді» організовує та проводить майстер-клас «Великодня витинанка» з виготовлення листівок військовим на фронт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Участь в заході візьмуть діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб.

Майстер-клас відбудеться завтра, 4 квітня, о 16.00 год. у приміщенні дитячої школи народних мистецтв (вул. Антоненка-Давидовича, 6).

«Мета заходу – створити дружню, невимушену, творчу атмосферу. Виховувати свідоме покоління з розумінням складних ситуацій, вмінням підтримувати один одного в життєвих труднощах, а також відноситись з повагою до людей, які захищають нашу країну від зовнішнього агресора.

Учасники матимуть змогу власноруч, під керівництвом творчих та ініціативних майстрів зі школи народних мистецтв, виготовити листівки Великодньої тематики з побажаннями для учасників АТО. По завершенню майстер-класу всі роботи передадуть, за сприяння ГО «Центр ініціативної молоді», воїнам АТО на фронт», – розповіли у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Контактна особа:  Мар’яна Оборошинська, тел.: 097 934 86 24.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Традиційний Великодній кошик галичанина: що містить та скільки коштує

Великдень (Пасха) – одне з найважливіших християнських свят із нагоди Воскресіння спасителя Ісуса Христа, яке цьогоріч в...

Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?
Наталя ДУЛЯБА
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?

Про відмову від радянської моделі надання пільг і перехід на їхню монетизацію – адресні грошові виплати – в Україні заго...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...