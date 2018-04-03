Лобове зіткнення двох автомобілів на Львівщині: один загиблий, троє поранених

На Львівщині сталася потужна ДТП, в якій загинув один чоловік, ще 2 пасажирів потрапило до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 2 квітня, о 19:27 год. на автодорозі Київ –Чоп, біля села Чишки Пустомитівського району, водій автомобіля Ford Focus, допустив виїзд на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з автомобілем Mersedes Benz.

Внаслідок ДТП:

– водій легкового автомобіля «Ford Focus », 1969 року народження, мешкав у м. Львові, загинув на місці події;

– пасажир автомобіля «Ford Focus », 2005 року народження, жителька Львова із діагнозом ЗЧМТ, забій головного мозку, закритий перелом верхнього лівого плечового суглобу – госпіталізована у Львівську міську дитячу клінічну лікарню;

– водій автомобіля «Mersedes Benz 611d», 1962 року народження, житель Львова, отримав забій грудної клітки та був відпущений по місцю проживання;

– пасажир автомобіля «Mersedes Benz », 1964 року народження, житель с. Городиславичі Пустомитівського району з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку та забійна рана носа – скерований у Львівську ОКЛ.

Причини події встановлюються.