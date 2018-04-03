Конкурс на керівника парку «Знесіння»: в.о директора Уляна Тарас  проти активістки Зоряни Іванків

Конкурсна комісія рекомендувала на посаду щодо керівника парку «Знесіння» Уляну Тарас, яка наразі виконує обов’язки в.о. директора. Таке рішення прийняли під час нинішнього засідання, передає кореспондент Львівського порталу.

Зауважимо, що всього на посаду претендувало два кандидати – вже згадана Уляна Тарас, а також активістка і захисниця «Знесіння» Зоряна Іванків.

Аналізуючи подані документи кандидатами, члени комісії мали зауваження стосовно того, що у Зоряни Іванків нема відповідної освіти природоохоронного спрямування, що є обов’язковою умовою, за фахом вона медик. Однак директор департаменту містобудування Львівської міської ради Сергій Коровайник таки вирішив заслухати програми двох кандидатів, а вже після цього приймати рішення.

Так, під час свого виступу Зоряна Іванків зазначила, що захищає парк як активістка ще з 2010 року. Особливий акцент вона зробила на сакральному значенні парку для містян.

«Як би я бачила цю територію, якби стала директором? Я би хотіла, щоби для кожного львів’янина територія парку стала тим місцем, де б можна було набратися духовної сили, мудрості нашого народу, енергії землі, правди, добра та любові. Це те, що ми отримали в спадок від наших дідів-прадідів…», – зазначила вона.

Також вона наголосила, що «Знесінння» є прекрасним місцем для реабілітації АТОвців після війни.

«Ми маємо створити умови для культурного відпочинку на свіжому повітрі, це може бути територія так званої клініки третього тисячоліття під відкритим небом», – зазначила вона.

Окрім цього, Зоряна Іванків зауважила, що вартувало б привести до ладу ділянку із скандальною незаконною забудовою на вулиці Довбуша,15 і відновити цю територію у вигляді зеленої зони.

Особливу увагу вона звернула на те, що у парку не може бути якихось капітальних споруд, які нищитимуть цю територію як природоохоронний фонд, ніякого агресивного втручання, яке псуватиме ландшафт парку.

Уляна Тарас на посаді в.о. директора «Знесіння» перебуває три місяці. Вона розповіла, що є спеціалістом з екології та охорони навколишнього середовища, захистила дисертацію за спеціальністю лісові культури та фітомеліорація, є автором двох патентів по відновленню ландшафтів, автором декількох проектів у Львові – щодо алеї троянд, відновлення Горіхового гаю.

Серед її пропозицій – створення еко-патруля, який штрафуватиме за вандалізм у парку, розпалювання багать у невідведених місцях тощо.

Також Уляна Тарас пропонує музеєфікувати унікальні залишки міоценового моря.

«У нас біля озера в парку є виступи мушель…Це унікальна річ…В нас, на жаль, діти там грають у футбол, на цій території – футбольне поле, яке потрібно буде перенести. Я ж пропоную зробити купол для збереження того, що є в тому пласті землі, для проведення екскурсій», – зазначила вона.

Окрім цього, вона пропонує облаштувати тут парк тактильних відчуттів, вуличних тренажерів, дитячих майданчиків, проводити кінні прогулянки, історичні реконструкції.

«Знесіння» – це ліс в центрі міста, який повинен функціонувати та розвиватись», – наголосила Уляна Тарас.

Уляна Тарас також обіцяє суттєво збільшити відвідуваність парку.

Після заслуховування програм розвитку парку, презентованих обома кандидатами, члени комісії прийняли рішення рекомендувати на посаду директора Уляну Тарас. Так, за Зоряну Іванків проголосувало троє з десяти членів комісії, четверо – проти, один – утримався. Своєю чергою за Уляну Тарас проголосувало восьмеро членів комісії, по одному – проти та утрималися. Відтак на посаду керівника парку «Знесіння» рекомендовано Уляну Тарас, далі – рішення за міським головою та Мінекології.