Доба у зоні АТО минула без втрат

Минулої доби обстановка на лінії зіткнення суттєвих змін не зазнала. Як і раніше, особливу активність російсько-окупаційні війська демонстрували на Донецькому напрямку. Внаслідок ворожих обстрілів жоден з військовослужбовців Збройних Сил України не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Минула доба стала однією з тих небагатьох, коли не пролунало жодного пострілу. Дуже хотілося б, щоб бойовики російських окупаційних військ та їх ватажки нарешті взагалі припинили обстріли й в інші дні та на інших напрямках, дотримуючись режиму тиші в повній мірі.

Донецький напрямок

Зафіксовано 20 ворожих обстрілів. Противник застосовував увесь спектр стрілецької зброї, великокаліберні кулемети та гранатомети різних типів. В районі Пісків наші позиції були обстріляні з міномету калібру 82 мм. У бік українських військових було випущено три міни.

Найбільшу кількість обстрілів з боку окупаційних військ було зафіксовано в районах Водяного та шахти Бутівка. Тут противник відкривав вогонь по шість разів.

Під ворожі обстріли також потрапили наші опорні пункти в районах населених пунктів Гнутове, Кам’янка, Талаківка, Павлопіль.

Загалом тривалість ворожих обстрілів не перевищувала 30-40 хвилин, але в районі Водяного, близько 18 години, окупанти вели вогонь з великокаліберного кулемету по нашим позиціях протягом півтори години, нахабно демонструючи своє справжнє ставлення до встановлення режиму тиші.