Завтра у Львові відзначатимуть річницю підняття синьо-жовтого стягу над Ратушею

З нагоди 28-ї річниці підняття національного прапора над львівською Ратушею, представники громадськості та міської влади Львова зберуться на урочисте засідання у вівторок, 3 квітня, о 12.00 год. у великій сесійній залі ЛМР. Опісля, о 12.30 год., урочисто піднімуть синьо-жовтий стяг над вежею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Окрім спільної молитви, відбудеться низка інших заходів, про які невдовзі буде повідомлено. Почесним «учасником» засідання буде і синьо-жовтий стяг – свідок подій 1990 року.

Урочистості завершаться церемоніальним підняттям національного прапора над вежею міської Ратуші. Почесну місію підняття прапора виконають депутати попередніх скликань та учні львівських шкіл. На час церемонії, з 12.25 до 12.50 год., можливе ситуативне призупинення руху транспорту на площі Ринок. Церемонію підняття прапора львів’яни зможуть споглядати на площі Ринок.

Також депутати міської ради покладуть квіти на Личаківському цвинтарі до могили голови Львівського міського виконкому Богдана Котика, за час головування якого місто одне з перших підняло над Ратушею національний прапор.

«Національний прапор завжди був символом, який підтримував та зміцнював патріотичний дух українців у найскладніші моменти історії. Запрошуємо усіх львів’ян спільно відзначити цю важливу подію в історії нашого міста та всієї України», – наголосили в управлінні внутрішньої політики ЛМР.

Довідка

Рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші було хоч і не одноголосно, та все ж прийнято 3 квітня 1990 року на сесії Львівської міської ради депутатами першого демократичного скликання під головуванням Богдана Котика. Прапор, який підняли тоді над Ратушею, мав величину 3х6 метрів.