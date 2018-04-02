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Завтра львівські родини Героїв Небесної Сотні пектимуть паски для учасників АТО

Олександр Косик

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Завтра, 3 квітня, відбудеться акція «Великдень для Героїв». У межах заходу родини Героїв Небесної Сотні будуть пекти паски для захисників України та малюватимуть писанки, якими прикрасять алею Героїв Небесної Сотні в Києві. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

До родин долучаться музиканти вокальної формації «Пікардійська Терція», працівники Національного музею Революції Гідності  та інші відомі львів’яни.

У такий спосіб учасники акції віддадуть шану загиблим патріотам України та підтримають  наших захисників.

Зазначимо, що захід відбудеться о 10:00 годині за адресою: вул. Валова, 5 (Kredens Cafe).

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