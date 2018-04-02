Від сьогодні на вулицях Львова функціонують літні майданчики

Щороку у Львові з 1 квітня і до кінця жовтня функціонують відкриті літні майданчики. Станом на сьогодні заклади харчування монтують літні зони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Літні майданчики є сезонними об’єктами і функціонують з 1 квітня до 1 листопада. Нагадаємо, у Львівській міській раді існує комісія з видачі дозволів на встановлення літніх майданчиків. Основною умовою отримання дозволу є дотримання архітектурно-художніх вимог, встановлених комісією. Також, якщо суб’єкти підприємницької діяльності не демонтують свої літні майданчики до 1 листопада, то ці об’єкти підлягатимуть примусовому демонтажу, що здійснюватиметься районними адміністраціями міста із відшкодуванням власниками витрат на демонтаж.

Довідка

Відкритий літній майданчик – стаціонарний або тимчасовий (щоденного демонтажу) пункт ресторанного бізнесу, який розташовується біля стаціонарного закладу (ресторану, бару, кафе, їдальні) або ж і без прив’язки до нього в теплий сезон року – з 1 квітня до 1 листопада – і не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.