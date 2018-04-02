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У Львові затримали водія, що кермував у стані наркотичного сп’яніння

Олександр Косик

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Львівські патрульні виявили водія, який керував автомобілем в стані наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Сьогодні вночі, екіпаж патрульної поліції здійснював патрулювання на вулиці Сихівській та помітив автомобіль Daewoo, в якого не горіла права фара. Водія зупинили та попросили пред’явити документи. Чоловік розгубився та почав пояснювати інспекторам, що він їх забув. Також у водія були відсутні поліс обов’язково страхування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Водій мав ознаки сп’яніння тому його попросили вийти з автомобіля. Водій вийшов та запхав руку у кишеню. Патрульні помітили, як з кишені випав паперовий згорток. Чоловік сказав, що це не його, проте в патрульних виникла підозра, що там може бути наркотична речовина та викликали слідчо-оперативну групу.

Експерт вилучив речовину на експертизу. Водія доставили до медичного закладу для перевірки його на стан наркотичного сп’яніння. Висновок аналізу виявився позитивним. В організмі у водія виявили амфетамін.

На 43-річного чоловіка склали протокол за їзду в стані наркотичного сп’яніння та постанову за відсутність документів. Подальшу долю водія буде вирішувати суд.

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