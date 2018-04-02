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Оплачувати проїзд у трамваї на Сихів львів’яни зможуть банківською карткою

Наталя Дуляба

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Оплатити проїзд в міському електротранспорті за допомогою терміналу й банківської картки наразі можна у двох вагонах трамвая №8, однак вже скоро таку оплату запровадять у всіх трамваях на Сихів. Про це Львівському порталу повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

 

«Це є звичайний платіжний термінал, оплата може бути здійснена через магнітну стрічку, чіп чи технологію NFC. Незабаром такий метод оплати проїзду буде доступний ще в 13 вагонах трамвая №8, трохи пізніше – і в інших трамваях», – розповів Іван Бондар.

Нагадаємо, у січні 2017 року в електротранспорті Львова ввели безготівкову оплату проїзду через мобільний додаток Приват24 та QR-коди.

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