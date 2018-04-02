На Львівщині п'яний молодик викрав автобус, щоби «покататися»

На Львівщині поліцейські встановили особу зловмисника, який викрав автобус, щоб «покататися». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Жидачівське відділення поліції 5 березня звернувся 35-річний житель райцентру. Він повідомив, що близько опівночі з вулиці Шашкевича викрали автобус «SCANIA-113», який належить одній з виробничих компаній.

Невдовзі поліцейські виявили транспортний засіб на околиці міста. Зловмисник, не впоравшись з керуванням, в’їхав у дерево, після чого залишив автобус і втік.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 29-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, він перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побачив автобус із увімкненим двигуном і вирішив «покататися».

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловіку загрожує до п’яти років тюрми.

Досудове розслідування триває.