Для зведення житлового комплексу на Сихові забудовник хоче змінити цільове призначення землі?

Приватне підприємство «Юридичне агенство» хоче змінити цільове призначення землі у затвердженому ще в 2016 році проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Професора П. Буйка, 27. Відповідний проект рішення зареєстрований на сайті Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Приватне підприємство «Юридичне агентство» звернулося у Львівську міськраду з проханням внести зміни до ухвали №848 від 14 липня 2016 року «Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2016 №848 “Про затвердження ПП “Юридичне агентство“ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Професора П. Буйка, 27».

Згідно з ухвалою, підприємство отримує в оренду на 10 років ділянку площею 0,8221 га для будівництва житлових будинків із об’єктами обслуговування на нижніх поверхах.

Втім як йдеться у пояснювальній записці, прийнятій міською радою ухвалі ще у 2016 році припустились помилки, неправильно вказавши цільове призначення землі.

«У проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Професора П. Буйка, 27 був запропонований КВЦПЗ 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. А в ухвалі міської ради від 14.07.2016 №848 помилково вказано 11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель житлової та громадської забудови, перевівши їх із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення). У зв’язку з цим приватне підприємство «Юридичне агенство» звернулося до міської ради для внесення змін до ухвали №848», – йдеться у пояснювальній записці до підготовленого проекту рішення.

Рішення щодо внесення змін до ухвали мають приймати депутати Львівської міськради під час сесії.

Земельна ділянка на вул. Професора П. Буйка, 27 знаходиться в зоні Г-2 – центр ділової та громадської діяльності районного (місцевого) значення. Вказана ділянка також розташована неподалік колишнього заводу «Полярон», який сьогодні активно забудовують.

Зазначимо, на вул. Професора Буйка, 27 девелоперська компанія «Квітка» зводить житловий комплекс «Вільне місто» із семи багатоповерхівок. Станом на сьогодні частина першого будинку вже збудована.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками приватного підприємства «Юридичне агенство» є Анатолій Гурський, Іван Коцьо, Богдан Куспісь, Ігор Таранський, а також ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив».

Статутного капіталу «Юридичне агенство» не має, однак основний вид її діяльності вказаний як «організація будівництва будівель».

Засновниками ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив» є також Анатолій Гурський, Ігор Таранський, Іван Коцьо, Богдан Куспісь.

Відповідно до даних бізнес-сервісу YouControl, всі четверо підприємців пов’язані із десятками компаній. Серед них – Львівський хлібозавод №1, ТОВ «Львівська чоколяда», ТзОВ «Чоколядка», ПП «Фірма Юкс», ТзОВ «Школа вільних та небайдужих».

Також Анатолій Гурський є одним із засновників Релігійної громади преподобного Амфілохія Почаївського УПЦ селища Ратне, що на Волині.