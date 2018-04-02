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Через борги орендаря прокуратура повернула мешканцям Стрия комунальне приміщення

Юлія Шпак

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На Львівщині прокуратура «виселила» із комунального приміщення недобросовісного орендаря. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Позицію Стрийської місцевої прокуратури підтримав господарський суд Львівської області, який задоволив позовні вимоги щодо стягнення з приватного підприємця боргу за користування комунальним майном у Стрию.

«Також суд постановив розірвати договір оренди на 27,4 кв м приміщення, вартістю 420 тис грн, що по вулиці Б.Хмельницького, а також зобов’язав відповідача повернути майно відповідно до акту прийому-передачі. Зазначимо, що підставою втручання прокуратури стало неналежне виконання суб’єктом господарювання взятих на себе договірних зобов’язань щодо своєчасності та повноти сплати до бюджету коштів за оренду індивідуально визначеного нерухомого майна», – йдеться у повідомленні.

Всупереч вимог Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а також умов договору, підприємство понад 2 роки не сплачувало орендну плану, а у інші періоди – частково.

Завдяки вжитим органами прокуратури заходам, цьогоріч у березні судове рішення реально виконано. Підприємство звільнило та повернуло Стрийській міській раді вказані приміщення.

 

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