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2118 підприємців Львівщини виплачують своїм працівникам зарплату нижче мінімалки

Дарина Смеречанська

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На Львівщині є 2118 підприємців, які виплачують працівникам зарплату нижче мінімальної. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Так, за підсумками лютого кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче законодавством встановленого мінімуму, становить – 2118. Як наголошують у ЛОДА, це 13,4% менше, ніж у січні 2018 року. Темп надходжень податку на доходи фізичних осіб склав – 134,7%.

Як розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів у всіх районах Львівської області регулярно проводять засідання районних комісій з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких обговорюють питання підвищення заробітної плати та офіційного працевлаштування найманих працівників.

Відтак, упродовж січня-березня провели понад 280 засідань, на яких місцевим суб’єктам підприємницької діяльності наголосили на важливості дотримання законодавства про працю, та  підвищення рівня заробітної плати.

 

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