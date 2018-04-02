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19-річний хлопець у масці пограбував помешкання власної бабусі

Дарина Смеречанська

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У Дрогобицькому районі 60-річну жінку пограбував її ж онук. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, 26 березня у Дрогобицький відділ поліції звернулася 60-річна жителька міста Стебник. Пенсіонерка повідомила, що в її помешкання близько 08.30, підібравши ключ до замка вхідних дверей, проникли двоє невідомих у чорних шапках з прорізами для очей. В квартирі у цей момент знаходився співмешканець потерпілої, інвалід, прикутий до ліжка. Забравши 17 000 гривень та 60 доларів США, зловмисники пішли з оселі.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетні 19-річний онук власниці квартири та його приятель.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Хлопцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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