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Вчора у зоні АТО було поранено двох українських бійців

Олександр Косик

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Минулої доби очікуваного після попередніх домовленостей припинення вогню на період Великодніх свят на лінії зіткнення так і не відбулося. Противник, хоч і зменшив кількість обстрілів наших позицій, але не спромігся цілком їх припинити. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає Львівський портал.

 

З 11 ворожих обстрілів, зафіксованих минулої доби, 9 визначені як прицільні.

У одному випадку,  з огляду на ситуацію, що складалася, військовослужбовці Збройних Сил України були змушені  відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників України отримали поранення. Обидва постраждалих зараз перебувають у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я військовослужбовців оцінюється як «середньої важкості».

Луганський напрямок

Протягом майже всієї доби було тихо, але після 20-ї години противник вже «традиційно» двічі обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Катеринівка. Вогонь вівся з мінометів калібру 82 мм, станкового гранатомету та БМП. У бік наших військових ворог випустив чотири мінометних міни.

Донецький напрямок

Вночі  російсько-окупаційні війська провели два неприцільних провокаційних обстріли зі стрілецької зброї по оборонних позиціях наших захисників в районі Водяного. А вже у другій половині дня, починаючи з 15-ї години, противник розпочав серію обстрілів, які визначені як прицільні.

Під ворожим вогнем  тричі опинилися наші опорні пункти в районі Павлополя, також одиночні обстріли українських позицій зафіксовані в районі населених пунктів  Авдіївка, Водяне та Мар’їнка.

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