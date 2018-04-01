Україна заборонила в’їзд 60 видвореним зі США російським дипломатам

Служба безпеки України закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, видвореним із США на тлі справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Львівський портал.

Заборона в’їзду на п’ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, яких вислали зі США 26 березня.

Нагадаємо, 26 березня Україна, США та країни ЄС оголосили, що висилають російських дипломатів через отруєння Скрипаля в Британії. 15 країн Євросоюзу заявили, що солідарні з Британією. Пізніше Росія зробила аяву про видворення українських дипломатів.