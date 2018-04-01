ОСТАННІ НОВИНИ

Україна заборонила в’їзд 60 видвореним зі США російським дипломатам

Олександр Косик

|

Служба безпеки України закрила в’їзд до України 60 громадянам Росії, видвореним із США на тлі справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Львівський портал.

 

Заборона в’їзду на п’ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії та 12 осіб з Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, яких вислали зі США 26 березня.

Нагадаємо, 26 березня Україна, США та країни ЄС оголосили, що висилають російських дипломатів через отруєння Скрипаля в Британії. 15 країн Євросоюзу заявили, що солідарні з Британією. Пізніше Росія зробила аяву про видворення українських дипломатів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?
Наталя ДУЛЯБА
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?

Про відмову від радянської моделі надання пільг і перехід на їхню монетизацію – адресні грошові виплати – в Україні заго...

Дев’ять років медитації в Непалі
Соломія ГОЛОВІНА
Дев’ять років медитації в Непалі

Що вам відомо про йогу? Хитромудрі скручування, поза «лотоса», дихальні вправи… Забудьте, ви майже нічого про неї не зна...

Куди можна полетіти зі Львова цього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Куди можна полетіти зі Львова цього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Льв...

Евакуаційне закулісся Львова
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова

Смертоносна пожежа у торговому центрі у російському Кемерово сколихнула мало не весь світ. Те, що вдалося з’ясувати попр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...