У Великодньому посланні Папа Римський побажав Україні миру

Папа Римський Франциск побажав Україні “плодів миру” у ході традиційного пасхального послання Urbi et Orbi (Місту і світові) на площі Святого Петра в Римі. Про це повідомляє українська служба “Радіо Ватикану”.

“Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення”, – заявив глава Католицької церкви.

У своєму зверненні він також згадав про інші гарячі точки планети, які потребують “плодів миру” – зокрема, про Сирію, Ізраїль, Ємен, Судан, Корейський півостров, Венесуелу.

“Ми, християни, віруємо та знаємо, що Христове воскресіння – це справжня надія світу, яка не розчаровує. Це сила пшеничного зерна – ота сила любові, яка знижується та віддається до кінця, і яка дійсно оновлює світ. Ця сила також і сьогодні приносить плід в борознах нашої історії, позначеної багатьма несправедливостями та насильствами”, – проголосив понтифік.

Папа також побажав “плодів нового життя дітям, які з причини війн і голоду зростають без надії, позбавлені освіти й медичної допомоги, а також для похилих віком, відкинених, немов непотріб”.