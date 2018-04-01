ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова невідомі потрощили таксі

Олександр Косик

|

Сьогодні вночі, 1 квітня, у Львові на проспекті Свободи стався конфлікт трьох молодиків із водієм таксі, який переріс у бійку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич.

 

Інцидент, за його словами, стався о 4:30.

«Невідомі в стані алкогольного сп’яніння напали на таксиста, а в самому таксі розбили вікна», – йдеться у повідомленні.

Зінкевич повідомив, що одного з нападників побили та затримали таксисти. На місце події викликали швидку допомогу та поліцію.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?
Наталя ДУЛЯБА
Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?

Про відмову від радянської моделі надання пільг і перехід на їхню монетизацію – адресні грошові виплати – в Україні заго...

Дев’ять років медитації в Непалі
Соломія ГОЛОВІНА
Дев’ять років медитації в Непалі

Що вам відомо про йогу? Хитромудрі скручування, поза «лотоса», дихальні вправи… Забудьте, ви майже нічого про неї не зна...

Куди можна полетіти зі Львова цього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Куди можна полетіти зі Львова цього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з яким маршрутна мережа польотів зі Льв...

Евакуаційне закулісся Львова
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова

Смертоносна пожежа у торговому центрі у російському Кемерово сколихнула мало не весь світ. Те, що вдалося з’ясувати попр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...