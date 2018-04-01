У центрі Львова невідомі потрощили таксі

Сьогодні вночі, 1 квітня, у Львові на проспекті Свободи стався конфлікт трьох молодиків із водієм таксі, який переріс у бійку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент, за його словами, стався о 4:30.

«Невідомі в стані алкогольного сп’яніння напали на таксиста, а в самому таксі розбили вікна», – йдеться у повідомленні.

Зінкевич повідомив, що одного з нападників побили та затримали таксисти. На місце події викликали швидку допомогу та поліцію.