У Львові копи випадково затримали чоловіка у розшуку

Патрульні зупинили пішохода-порушника, який виявився у розшуку за вчинення крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Сьогодні вночі, 1 квітня, під час патрулювання у Залізничному районі міста Львова, на вулиці Сяйво, інспектори патрульної поліції помітили чоловіка, який перебігав дорогу у забороненому місці. Його зупинили та попросили пред’явити документи. Громадянина повідомили, що на нього буде винесена постанова за порушення ПДР. Коли патрульні ввели дані чоловіка в планшет, їм поступила інформація, що він перебуває у активному розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки.

32-річного чоловіка доставили до Залізничного відділу поліції та передали слідчим.