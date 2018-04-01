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У Львові копи випадково затримали чоловіка у розшуку

Олександр Косик

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Патрульні зупинили пішохода-порушника, який виявився у розшуку за вчинення крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

Сьогодні вночі, 1 квітня, під час патрулювання у Залізничному районі міста Львова, на вулиці Сяйво, інспектори патрульної поліції помітили чоловіка, який перебігав дорогу у забороненому місці. Його зупинили та попросили пред’явити документи. Громадянина повідомили, що на нього буде винесена постанова за порушення ПДР. Коли патрульні ввели дані чоловіка в планшет, їм поступила інформація, що він перебуває у активному розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки.

32-річного чоловіка доставили до Залізничного відділу поліції та передали слідчим.

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