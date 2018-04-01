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Порошенко - військовим: «Дотримуйтесь режиму тиші, але в критичних ситуаціях набоїв не шкодуйте»

Олександр Косик

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Президент Петро Порошенко підкреслює, що українські військові повинні давати відсіч провокаціям ворога навіть під час дії режиму припинення вогню Про це він заявив у неділю в спілкуванні з воїнами 79-ї бригади, пише Еспресо.

 

«Розраховую, що цього разу Росія-агресор дотримуватиметься режиму припинення вогню. Віри Москві, звичайно, нема. Над Кремлем не хрести, а зірки, отож місце воно якесь не дуже православне. І воїни не гірше за мене знають, що слово їхніх “співрозмовників” з того боку лінії зіткнення, не варте й рваного рубля», – сказав Порошенко.

За його словами, ніхто не позбавляє українських військових права за наказом командирів давати гідну відсіч провокаціями ворога.

«Більше того, це їх обов’язок. І поточний режим припинення вогню не є винятком. Дотримуйтесь його, але тримайте порох сухим, будьте напоготові, і в критичних ситуаціях набоїв не шкодуйте!», – підкреслив президент.

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