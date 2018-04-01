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Нерестова заборона в дії: на Львівщині дідусь «наловив» риби на 150 тисяч

Соломія Григор'єва

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Від сьогодні, 1 квітня, стартувала нерестова заборона у водоймах Львівської області. Зранку рибоохоронний патруль вже спіймав одного порушника. Про це Львівському порталу ексклюзивно повідомив один з патрульних.

 

Відповідно до наказу Управління Держрибагентства у Львівській області з 1 квітня по 30 червня 2018 року заборонено ловити рибу у водоймах області. З датами, переліками заборонених та дозволених для лову місць можна ознайомитись за посиланням.

Відтак, сьогодні зранку на одній з водойм Стрийщини оштрафували 75-річного рибалку. Рибоохоронний патруль виписав йому штраф на суму у 150 тисяч гривень. В свою чергу чоловік сказав, що нічого не платитиме на продовжив майстерно виловлювати жителів підводного світу.

Зазначимо, що порушення правил рибальства під час нерестової заборони карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності.

P.S. Усміхнись, з 1 квітня! :)

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