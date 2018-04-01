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На Львівщині затримали нелегала з Туреччини

Олександр Косик

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Сьогодні вранці, 1 квітня, прикордонники Львівського загону затримали іноземця під час спроби незаконного перетину ним державного кордону. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби.

 

У ході реалізації завчасно отриманої інформації від дільничного інспектора прикордонної служби  військовослужбовці відділу «Грушів» виявили та затримали громадянина Туреччини. Іноземець зміг пред’явити лише ID-картку. Чоловік зізнався, що мав намір поза пунктом пропуску потрапити до країн ЄС.

Наразі, затриманий 31-річний громадянин перебуває у прикордонному підрозділі, де встановлюються всі обставини здійснення правопорушення.

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