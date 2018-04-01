Через прогнозовані грози мерія закликає львів’ян бути вкрай обережними

Сьогодні та завтра у Львові обіцяють сильні вітри та грози, тому Львівська міська рада просить містян бути обережними на вулиці на в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій телефонувати на «Гарячу лінію» міста за коротким номером 15-80, передає Львівський портал.

Мерія закликає пішоходів не ходити попід розлогими деревами, а також триматись подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. Окрім того варто одягати взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях

Водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами.