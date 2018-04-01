Біля Головного вокзалу Львова спалахнув трамвай

На площі Двірцевій, що поруч із залізничним вокзалом у Львові загорівся трамвай. Про це ZAXID.NET повідомили очевидці з місця події.

Речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар сказав, що у трамваї №9 відбулось сильне задимлення, у цей момент пасажирів у салоні не було.

«Маршрут №9 приїхав на кінцеву зупинку на вокзал, висадив пасажирів та розпочав рух. Зі слів водія, після цього під вагоном щось вистрелило і усе затягнулося димом. Зараз вагон відтягнуть у депо та з’ясовуватимуть причину події», – сказав Іван Бондар.

Іван Бондар також додав, що унаслідок події ніхто не постраждав, осередків відкритого вогню не було виявлено.

Фото: Зручне місто