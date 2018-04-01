Абітурієнти з Львівщини не пройшли пробне ЗНО з англійської через неякісні диски

Платне пробне тестування провалилось у Львівській, Рівненській та Волинській областях через технічні проблеми з дисками для аудіювання. Про це Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Шановні учасники пробного ЗНО з англійської мови! Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти приносить вибачення за неякісне технічне забезпечення частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» з англійської мови. Усім учасникам цього тестування буде продовжено термін введення результатів з даного предмета до 3 квітня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Також заначається, що повторно пройти завдання з аудіювання з англійської мови кожен учасник з Волинської, Львівської, Рівненської областей зможе, щойно їх буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/probzno/).