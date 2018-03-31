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Жителів Львівщини попереджають про підйом рівня води у річках

Олександр Косик

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Найближчі три дні на території Львівської області обіцяють бути доволі дощовими, тому синоптики прогнозують суттєвий підйом рівня води у водоймах. Про це Львівському порталу повідомили департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

31 березня – 2 квітня у зв’язку з очікуваними дощами очікується підйом рівнів води над рівнями 30 березня на 08 год.:

  • на річках басейнів Сяну, Дністра на 0,5 – 1,5 м;
  • на річках басейну Західного Бугу на 0,2 – 0,7 м, місцями вихід води на заплаву.

Також у ці дні в середньогір’ї Львiвської областi зберігається помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень).

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