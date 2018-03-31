Вночі львівській копи «на гарячому» затримали трьох крадіїв

У Львові патрульні виявили за ніч два випадки ймовірної крадіжки металу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, 31 березня, на вулиці Стрийській екіпаж патрульної поліції побачив двох осіб, які переходили дорогу у недозволеному місці. При собі громадяни мали металеві конструкції. Коли вони побачили інспекторів то пришвидшили рух. Їх зупинили та попросили пред’явити документи. Виявилося, що один з них вже неодноразово притягувався за крадіжки. Пояснити походження металу чоловіки не змогли, тому на місце події скерували слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції.

Цієї ж ночі на вулиці Гніздовського патрульні помітили чоловіка, який також ніс метал в руках, а коли побачив службовий автомобіль поліції – кинув його та почав втікати. Наздогнати його вдалося вже на вулиці Вигоди. При собі чоловік мав різні інструменти та ніж. Пояснити де він взяв металеву конструкцію він відмовився. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.