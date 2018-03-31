Вчора у Львові сталося дві ДТП, в яких постраждали пішоходи

Вчора у Львові двоє водіїв іномарок вчинили наїзди на пішоходів. Обидва потерпілі отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарні міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції 30 березня надійшла інформація про те, що о 20.43 на проспекті В’ячеслава Чорновола сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано людину.

Працівники поліції попередньо встановили, що водій автомобіля «Фольксваген Пасат» на іноземній реєстрації, 34-річний львів’янин, вчинив наїзд на 33-річного місцевого мешканця. В результаті автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений у лікарню з травмою ноги.

Ще одна ДТП, в якій потерпів пішохід, сталася у Львові о 21.05 на вулиці Городоцькій. Попередньо встановлено, що 33-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Форд Ескорт», скоїв наїзд на 57-річного жителя Волинської області, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Потерпілий госпіталізований. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму,струс головного мозку, закритий вивих плечової кістки та січену рану повіки ока.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини обох автопригод. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.