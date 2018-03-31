Українець створив обкладинку нового альбому Елтона Джона

Мешканець українських Черкас Василь Колотуша став автором обкладинки нового альбому Елтона Джона Revamp. Про це повідомляє видання DTF Magazine, передає Львівський портал.

За словами художника, він не шукав цієї роботи, йому запропонували створити ілюстрації для нового альбому співака.

«На мене вийшли з британської Studio Fury – вони раніше вже працювали з Universal Music (випусковий лейбл Елтона Джона – ред.) – і запропонували зробити ілюстрації для обкладинки, наповнення диска, мерч (одяг і аксесуари) і так далі. В результаті було створено сім ілюстрацій, одну з яких можна побачити на обкладинці, а інші перебувають всередині», – розповідає Колотуша.

Він зазначив, що весь процес роботи перебував під контролем студії, кольорова гама, ідея картинки теж належали їй. Тобто замовники точно знали, що хочуть отримати, а черкащанин лише виконав побажання.

«Я і раніше робив роботи як для інді-, так і для recording-артистів, але, в основному, це були не особливо відомі виконавці: Future Generations і Y & V, Prince 85, Jailo», – додав він.

Що стосується нового альбома, то це збірка пісень Елтона Джона, переспіваних іншими популярними співаками. Тобто це збірка каверів. Серед виконавців – Майлі Сайрус, Леді Ґаґа, Coldplay, Pink тощо.